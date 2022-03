Abbandono rifiuti, dieci persone individuate a Altopascio

Continua la lotta all’abbandono rifiuti sul territorio di Altopascio: dieci le persone individuate nelle ultime due settimane e ben quattro le sanzioni, da 1700 euro l’una, per veicoli abbandonati.

Un impegno che l’amministrazione D’Ambrosio porta avanti con dedizione grazie al lavoro della Polizia Municipale di Altopascio e in sinergia con il personale di Ascit.

«L’attenzione per il territorio - commenta il vicesindaco con delega all’ambiente, Daniel Toci - passa anche da queste azioni, mirate ed efficaci. È bene che si sappia che Altopascio non è terra di nessuno: qui ci sono i controlli, tanti e continuativi, qui si sanzionano gli autori degli abbandoni. L’obiettivo è proseguire su questa strada, grazie anche al lavoro del comandante Pellegrini e del corpo della Polizia Municipale, in collaborazione con Ascit».

Negli ultimi giorni sono state registrate 10 violazioni per raccolta differenziata non corretta e per rifiuti abbandonati. Per tutti gli episodi sono stati identificati i responsabili e a chi ha abbandonato i rifiuti sono state elevate multe da 400 euro l’una. Gli accertamenti, condotti dalla Polizia Municipale, hanno permesso di scoprire sacchi di rifiuti di diversa natura e spazzatura sparsa in varie zone del territorio.

Inoltre, sempre nel corso delle attività di controllo e prevenzione, sono state accertate e contestate anche violazioni al testo unico dell’ambiente in relazione a tre veicoli e a una casa mobili abbandonati sul territorio. Gli agenti sono risaliti ai proprietari e a ognuno di loro arriverà una sanzione di 1700 euro.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa