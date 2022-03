Torna la Deejay Ten, l'appuntamento è a Firenze

Torna la Deejay Ten a Firenze. Il 22 maggio ecco l'appuntamento con una delle corse più famose del panorama italiano, organizzata da Radio Deejay. Da oggi, venerdì 18 marzo, sono aperte le iscrizioni sul sito ufficiale.

Saranno due i percorsi nella tappa fiorentina, uno da 10 km per i più allenati e uno da 5 km per chi vuole mettersi alla prova per la prima volta o semplicemente passeggiare a passo svelto.

Il tracciato da 10 km è consolidato. Si parte dal lungarno della Zecca Vecchia e si attraversano le bellezze di Firenze, si oltrepassa l'Arno e poi si torna indietro fino all'arrivo in piazza Duomo. Il percorso da 5 km invece ha la stessa partenza ma cambia l'arrivo, perché è in piazza Santa Croce, dove stazionerà il Deejay Village, luogo in cui si potranno ritirare i pacchi gara, si potrà visitare gli stand e partecipare alle attività proposte dagli sponsor.