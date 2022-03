Un gelato per l’Ucraina anche nell'Empolese Valdelsa a sostegno di Emergency

È stato scelto un giorno importante, quello della Festa del Papà, per lanciare una campagna di raccolta fondi a sostegno della popolazione Ucraina colpita nelle ultime settimane dalla guerra. L’iniziativa benefica, lanciata al Sigep di Rimini, avrà infatti luogo Sabato 19 marzo in contemporanea in molte gelaterie italiane ed europee.

Il funzionamento è semplice: l’intero ricavato proveniente dalla vendita del “gelato per l’Ucraina” andrà a sostenere la campagna a supporto dell’Ucraina promossa da Emergency.

“Dall’inizio del conflitto ribadiamo con forza la nostra posizione – dichiara Ilaria Scarselli, presidente Confesercenti Empolese Valdelsa - la guerra deve finire il prima possibile, prima di tutto per le persone tragicamente coinvolte, in seconda battuta per le ripercussioni economiche che comporta nello scenario globale”

“Ho deciso di aderire in prima persona a questa iniziativa – continua Scarselli – Credo che ognuno, per quello che può, debba cercare di fare la propria parte. Questo è senza dubbio un bell’esempio di unione tra colleghi, speriamo di riuscire a coinvolgere più gelaterie possibili.”

Presso “La fonte del gelato” a Fucecchio e in tutte le gelaterie aderenti sarà possibile trovare il gelato giallo e blu dedicato all’ Ucraina. Il blu sarà il gusto “Filu’” Fiordipanna colorato dal fiore Butterfly Pea, il giallo sarà “yoku” yogurt alla curcuma.

Per allargare la partecipazione all’iniziativa e rendere consultabile la mappa delle gelaterie coinvolte è stata creata una pagina dedicata (www.ungelatoperlucraina.it) dove è possibile, per il cliente, conoscere la gelateria del proprio territorio che ha aderito alla raccolta benefica.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa