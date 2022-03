L’artista Romano Sestito dona opera in legno alla Cardiologia di Santa Maria Nuova

E' stata donata questa mattina all'ambulatorio di Cardiologia di Santa Maria Nuova l'opera L'Importanza del cuore di Romano Sestito. Un gesto per ringraziare gli operatori sanitari del lavoro svolto e per la costante vicinanza ai bisogni dei cittadini. L'opera nasce dall'idea che la natura è arte, è realizzata in legno di ulivo e raffigura una sezione di cuore all'interno di una sagoma umana.

Alla consegna di questa mattina erano presenti Massimo Milli, direttore Cardiologia Firenze I e Elisabetta Cocchi direttore del presidio ospedaliero Santa Maria Nuova oltre alla rappresentanza del reparto.

L'artista Romano Sestito, scultore già ospite a Firenze della mostra “Collage Corpus 2” a cura di Tannaz Lahiji, si definisce un artigiano falegname che sceglie i legni, piega e ferma i rami, s'impadronisce dei profumi delle resine, dei nodi e delle venature. Fino a rappresentare forme, corpi e pensieri quali il nome dell'opera: l' "Importanza del cuore".

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa