Oggi sposi... in discarica: Papi e Sophie uniti alla Belvedere di Peccioli

Un matrimonio in discarica: non è una metafora per parlare di una unione finita in divorzio ma di una vera e propria celebrazione all'impianto di rifiuti di Peccioli di proprietà della Belvedere Spa. Il luogo è diventato ormai a tutti gli effetti qualcosa di più di un semplice deposito rifiuti ma a suo modo propone arte e offre anche panoramiche di tutto rispetto. Per questo il Triangolo Verde è stato scelto da Ndeye e Gomis 'Papi' per il loro matrimonio.

Il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni quest'oggi ha celebrato la funzione civile nell'area del Triangolo Verde della discarica Belvedere Spa. Una data importante non solo per il matrimonio ma anche perché il frutto dell'amore della coppia, ossia la piccola Sophie, compiva proprio oggi un anno, nel giorno della Festa del Papà.

La sposa si è fatta attendere come da tradizione, è arrivata con un vestito rosa e un pellicciotto per coprirle le spalle. Il marito l'attendeva in un completo blu. Il doppio Sì si è concluso con la festa degli invitati.

È la seconda unione civile svoltasi al Triangolo Verde ma è la prima tra due cittadini pecciolesi, seppure di 'adozione' perché originari del Senegal, quindi la prima coppia 'di zona'.

Gomis Formose Damefour ha 41 anni, da 14 vive in Italia e lavora per una cooperativa. Dal 2015 ha casa a Peccioli e in paese viene chiamato Papi. Sua moglie si chiama Ndeye Gnima Manga, di anni ne ha 36 ed è nata a Roma. Lavora al Consolato senegalese di Napoli.

Elia Billero e Margherita Cecchin