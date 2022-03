Vede arrivare la polizia e ingoia la cocaina, arrestato

Ha visto arrivare la polizia e ha inghiottito gli ovuli con la cocaina. È successo a Pisa, dove un 20enne di origini tunisine è stato arrestato. Gli agenti lo hanno notato nel primo pomeriggio di sabato 19 marzo sul cavalcavia di San Giusto. Bloccato per una perquisizione, il giovane ha ingoiato qualcosa. La polizia gli ha trovato addosso un coltello a serramanico, quindi lo ha portato in Questura. Lì il pusher ha ammesso di aver ingerito degli ovuli con cocaina ed è stato portato in ospedale. Il giovane è ancora piantonato dalla polizia in ospedale, in attesa della espulsione dello stupefacente; se gli involucri dovrebbero per qualche ragione aprirsi, potrebbe rischiare la vita. Domattina alle 11 in Tribunale è stata fissata la convalida dell’arresto e il giudizio per direttissima.