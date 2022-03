Future for Fashion 2022 al Salone dei Cinquecento

Tutto pronto per Future For Fashion 2022, che si terrà il 25 e il 26 marzo nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio.

Il primo evento italiano dedicato alla produzione della moda e non solo alla moda. Organizzato da Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze e il Centro Firenze per la Moda Italiana, e amplificato digitalmente da Vanity Fair (Condé Nast), vedrà i protagonisti del fashion confrontarsi con le imprese della filiera produttiva del lusso mondiale.

L’evento che vedrà – fra gli altri - la partecipazione di Patrizio Bertelli, Brunello Cucinelli, Alfonso Dolce, Leonardo Ferragamo, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), e tutte le massime cariche delle istituzioni del settore moda a livello nazionale, con le conclusioni a cura di Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria, sarà il laboratorio di idee e discussione.

C’era un made in pre-pandemia. Ci sarà un made in post conflitto ucraino e crisi energetica. E poi sostenibilità e impegno sociale, perché oggi i consumatori di moda e lusso si identificano nei valori di un marchio, ancor prima che nelle caratteristiche del prodotto. E questo è ancora più vero per le giovani generazioni. Pochi settori come la Moda stanno dimostrando che la vera ricchezza e il vero fattore critico di successo sono l’inclusione e la diversità.

Future For Fashion 2022, che intende avere cadenza annuale, si tiene a Firenze perché il territorio fiorentino è lo spirito del made in Italy. Esiste solo qui una capacità unica di fare impresa, di sviluppare competenze, di mettersi in gioco. E’ un territorio fertile con una combinazione unica di fattori, che le imprese vogliono difendere, tutelare, valorizzare e sviluppare.

