Incidente sul lavoro in conceria a Santa Croce: operaio soccorso in codice rosso

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio in una conceria di Santa Croce sull'Arno. Da quanto si apprende un operaio, mentre stava lavorando a un macchinario, ha subito un trauma per schiacciamento alla mano destra.

Sul posto, in via San Tommaso, un'ambulanza della Misericordia e un'automedica. L'uomo, di 56 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato con urgenza all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Non si conoscono le condizioni dell'arto, che saranno accertate in ospedale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO