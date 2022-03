Elettricisti e impiegati, le ultime offerte di lavoro da Synergie

Siamo in chiusura del mese di marzo e vi proponiamo la vetrina del lavoro con gli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana)

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO

La risorsa dovrà occparsi della realizzazione dei disegni esecutivi di articoli speciali e/o di nuovi prodotti e della preparazione della documentazione necessaria per il passaggio alla produzione delle specifiche tecniche.

Il candato deve essere in possesso di un diploma come geometra, perito meccanico o Interior design (gradita laurea breve in architettura o ingegneria) e deve possedere esperienza per le mansioni da svolgere (obbligatoria conoscenza pacchetto office del programma AUTOCAD). Preferibile conoscenza programmi SketchUp, Rinoceros. Gradita conoscenza dell’inglese.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegato_ufficio_tecnico_109987/it/

ELETTRICISTA JUNIOR

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento iniziale, si occuperà prevalentemente di lavorare su impianti elettrici. La figura richiesta deve possedere formazione tecnica ad indirizzo elettrico/elettrotecnico, avere buona manualità, essere automunito e residente in zona.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/elettricista_junior_109581/it/

ADDETTA/O PULIZIE AGRITURISMI

Le risorse dovranno occuparsi dell'attività di sanificazione dei locali presenti nei diversi contesti agrituristici. Si richiedono affidabilità, disponibilità e serietà.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao_pulizie_agriturismi_108534/it/



MAGAZZINIERE AUTISTA PATENTE E

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, oltre ad occuparsi delle mansioni strettamente operative come carico/scarico e movimentazione merci dovrà anche spostare/parcheggiare i camion per le consegne nel parcheggio aziendale e più di rado guidarli presso altri magazzini del gruppo. Si richiede il possesso della patente E per la guida di mezzi con rimorchio e semirimorchio. Inoltre costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ambito di magazzino.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/patente_e_107393/it/

ADDETTO/A AVANZAMENTO PRODUZIONE

La risorsa dovrà occuparsi dell'avanzamento produzione, deve aver acquisito esperienza nel settore abbigliamento, nella gestione ordini cliente, lanci produzione, avanzamenti con fornitori e avanzamenti con clienti. Indispensabile la capacità di utilizzare il pc.

La risorsa deve aver maturato esperienza come addetto/a avanzamento produzione nel settore abbigliamento.

Luogo di lavoro: Castelfiroentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_avanzamento_produzione_107776/it/

ELETTRICISTA ESPERTO

La risorsa si dovrà occupare della manutenzione dal punto di vista elettrotecnico dell'impianto industriale. Si richiede consolidata esperienza come elettricista. Costituisce requisito inderogabile il possesso di un diploma di scuola superiore come perito elettrotecnico/ elettricista. Possibilità di crescita tecnica, professionale ed economica, contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione definitiva.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/elettricista_esperto_106046/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.