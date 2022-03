Modellismo treni, l'appuntamento è a Cigoli

A Cigoli, nell'ambito della mostra del tartufo marzuolo, il gruppo 'Amici del treno' della località del samminiatese ha organizzato un'interessante mostra di modellismo ferroviario.

All'appello del gruppo presieduto da Andrea Ferreri hanno risposto molti appassionati del genere di tutta la nostra regione, a partire dall'Associazione toscana Ferrovie in scala per passare a privati come Maurizio Vincenzi, Raffaele Cifone, Michele Montemurlo, Luca Petruzzo e molti altri.

Fra i tanti modelli esposti, tutti di grande pregio, spiccavano una locomotiva in scala 1/8 oltre a plastici e modelli artigianali del periodo che va dagli anni '30 a '60.

A chiudere l'iniziativa che ha richiamato a Cigoli molti appassionati oltre a semplici curiosi attratti dal fascino dei modelli, sono stati Andrea Viviani, vicepresidente dell'A.T.F.S. assieme ai soci Leonardo Mandelli ed Aldo Carnetti.