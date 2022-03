"Niente scuola intitolata a Sassoli, non c'è stato coordinamento"

Bocciata la mozione del gruppo di minoranza del Pd per chiedere di intitolare una scuola in costruzione a Cortona alla memoria dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso lo scorso 11 gennaio. La famiglia Sassoli è legata alla città aretina, lo stesso fratello Mario Gori Sassoli vive lì da 40 anni e ha scritto una lettera aperta al sindaco Luciano Meoni, come riportato dal quotidiano La Nazione.

"Sassoli, prima come giornalista e poi come uomo delle istituzioni, ha saputo interpretare i migliori valori della nostra democrazia. Purtroppo però questa iniziativa è stata portata avanti da alcuni esponenti locali senza il benché minimo coordinamento. La nuova scuola di Camucia manterrà il nome di Umberto Morra, figura importante che l'amministrazione comunale non vuole cancellare", così ha riposto il sindaco.