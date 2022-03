Dehor, riduzione 70% del canone patrimoniale a Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, partire dal 1 aprile 2022, le occupazioni di suolo pubblico effettuate da imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, saranno nuovamente soggette al pagamento del canone patrimoniale, dal momento che il comma 706 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ne ha prorogato l’esonero solo fino al 31 marzo 2022. Con deliberazione G.C. n. 52 in data 14.03.2022, l'amministrazione comunale di Certaldo ha previsto la riduzione del 70% della tariffa del canone patrimoniale, rispetto a quelle in vigore approvate con delibera G.C. n. 189 del 14.12.2022, per le occupazioni di suolo pubblico temporaneo con dehors fino al 31 ottobre 2022.

I titolari della concessione temporanea rilasciata ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2020 e successivamente dell’art. 9 ter del D.L. 137/2020, interessati a mantenere l’occupazione temporanea, dovranno presentare la richiesta in carta libera entro il 30 marzo 2022 tramite Pec all’indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it . In caso contrario, gli stessi titolari sono invitati a rimuovere l’occupazione temporanea con dehors entro il 31 marzo 2022 in quanto, decorso tale termine senza che sia pervenuta la richiesta, l’occupazione si configurerà come abusiva.

Modulistica e ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito istituzionale www.comune.certaldo.fi.it oppure contattando l'ufficio Tributi del Comune di Certaldo, chiamando i numeri 0571 661238 - 239 - 277.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa