Bus, biglietti e carnet in vendita in 64 supermercati Coop.Fi

Dal 31 marzo il biglietto per il bus si potrà acquistare anche in 64 supermercati Coop.Fi della Toscana mentre si fa la spesa. Il servizio è frutto di una convenzione tra Autolinee Toscane e Unicoop Firenze.

I titoli di viaggio saranno disponibili alle casse, senza alcun sovrapprezzo. Un modo semplice di acquistare, pensato soprattutto per chi non ha dimestichezza con l’online ma anche per i passeggeri non abituali, che non usano l’abbonamento e hanno poco tempo per rifornirsi in anticipo dei biglietti.

Alle casse dei negozi Coop.Fi si potranno richiedere le seguenti tipologie di biglietti:

- Urbano Firenze (valido 90 minuti, costo 1,50 euro),

- Urbano Capoluogo (valido 70 minuti, costo 1,50 euro),

- Urbano Maggiore (costo 1,20 euro),

- carnet da 10 biglietti Urbano Capoluogo e Urbano Maggiore (rispettivamente 14 e 11 euro).

“L’intesa con Unicoop Firenze ci consente di allargare la rete di vendita e rendere sempre più semplice acquistare i biglietti di Autolinee Toscane. È una novità pensata per i nostri passeggeri che preferiscono i metodi tradizionali di acquisto del biglietto cartaceo – spiega Andrea Buonomini, Direttore Commerciale, Marketing e Tecnologie di Autolinee Toscane – Basta pensare alle persone anziane o a tutti coloro che usano saltuariamente i bus e preferiscono tenere in casa qualche biglietto da usare al bisogno. Cosa c’è di più semplice che acquistare il biglietto del bus con un gesto quotidiano come appunto fare la spesa di tutti i giorni?”.

“La vendita dei biglietti Autolinee Toscane nei Coop.Fi vuole rappresentare una facilitazione per l’acquisto per tutti i soci e clienti che potranno farlo durante la spesa, senza necessità di recarsi in luoghi specializzati - fanno sapere da Unicoop Firenze. - Per Unicoop Firenze la collaborazione con Autolinee Toscane è un passaggio importante nella direzione dell’attenzione all’ambiente. Il trasporto pubblico locale rappresenta una modalità di viaggiare che riduce le emissioni di Co2 e di altre sostanze inquinanti nell’aria. In questo modo la Cooperativa viene incontro alle esigenze dei cittadini che scelgono i mezzi pubblici e promuove una idea di mobilità sostenibile amica dell'ambiente, come già fa ad esempio con la disponibilità di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici nei parcheggi dei supermercati”.

Oltre alla convenzione con Unicoop Firenze, Autolinee Toscane ha già attivato altri accordi con Comuni, aziende e università di tutta la Toscana, proprio per venire incontro alle esigenze di specifiche categorie di utenti, come studenti o dipendenti di aziende e di enti.

La rete di vendita di Autolinee Toscane comprende inoltre più di 2 mila punti vendita autorizzati, come ad esempio le tabaccherie. Senza contare che proprio in queste settimane 22 biglietterie (su un totale di 35) sono oggetto di un restyling per il quale Autolinee sta investendo un milione di euro. Si tratta di un intervento di design che riguarda sia gli arredi che gli spazi, affinché possano offrire servizi più adeguati ai nostri passeggeri. Sono appena state rinnovate le biglietterie di Colle Val D’Elsa e Pisa, seguiranno a breve anche quelle di Firenze, Lucca, Siena, Pistoia, Prato.

L’acquisto “tradizionale” del biglietto cartaceo è solo una delle modalità previste da Autolinee Toscane, che offre anche modalità di acquisto digitali: ad esempio il sito www.at-bus.it dove, previa registrazione, si possono acquistare abbonamenti; la app TABNET per l’acquisto dei titoli di viaggio singoli, e l’Sms (al numero 4880105 con un sovrapprezzo) per comprare i biglietti singoli urbani.

Biglietti del Bus nei supermercati Coop.Fi, ecco dove

AREZZO VIA VENETO FIRENZE-PONTE A GREVE SAN GIUSTO - PISA FIRENZE COVERCIANO FIRENZE-P.ZZA P. LEOPOLDO PISA PORTA A LUCCA COLLE DI VAL D ELSA POGGIBONSI - SALCETO GRASSINA SIENA VIA CITTADINI LE PIAGGE MARINA DI PISA - PISA STRADA PARADISO-SIENA PISTOIA ANTELLA CAMPI SAN GIOVANNI ISOLOTTO EMPOLI-VIA D. SUSINI LUCCA EST SESTO FIORENTINO IL NETO-SESTO F.NO PRATO VALENTINI SCANDICCI MADONNA D. QUERCE PRATO FABBRICONE CALDINE VIA CIMABUE SUPERSTORE MONTECATINI PONTE A EMA VIA CARLO DEL PRETE SUPERSTORE LASTRA A SIGNA EMPOLI - REPUBBLICA BAGNO A RIPOLI SUPER STORE AREZZO CALENZANO SIGNA SUPERSTORE MONTEVARCHI PONTEDERA B. PARTIGIANE COOP CENTRO GAVINANA SUPERSTORE SESTO F.NO VINGONE EMPOLI OVEST MONTEVARCHI FIRENZE V.DEL MADONNONE PONTEDERA TERRACINI POGGIBONSI (CENTRO) TAVARNUZZE PRATO-PLEIADI GALLUZZO PRATO VIA BOLOGNA FIRENZE NOVOLI FIESOLE AREZZO VIA GARBASSO FIGLINE VALDARNO CASELLINA BADIA A SETTIMO CERTALDO COLONNATA SORGANE PISA PORTA A MARE PISA LOC.CISANELLO LUCCA VOLTERRA

Fonte: Autolinee Toscane