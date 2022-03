Costa Concordia, respinta la revisione del processo per Schettino

Respinta dalla Corte di appello di Genova un'istanza di revisione del processo a Francesco Schettino, comandante della Costa Concordia e condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio al Giglio del 13 gennaio 2012. La notizia è riportata sul quotidiano La Nazione.

A presentare la revisione i difensori di Schettino, che ha già scontato i primi cinque anni di condanna nel carcere di Rebibbia a Roma. Gli avvocati avrebbero presentato l'istanza riguardo all'accusa di omicidio colposo per le 32 vittime del disastro marittimo, ma non per le altre accuse con cui Schettino è stato condannato, tra cui naufragio colposo e abbandono della nave.

Alla decisione della corte di Genova gli avvocati, "sempre convinti che l'accusa di omicidio colposo a Schettino sia stata errata sulla base di valutazioni di elementi di natura scientifica, tecnica, ingegneristica" faranno ricorso in Cassazione.