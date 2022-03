Da Empoli a Castello, tante occasioni di lavoro per fine marzo

Siamo alla fine del mese di marzo e vi proponiamo la vetrina del lavoro con gli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

SALDATORE

La risorsa, inserita all'interno del team di produzione e manutenzione, si occuperà di:

di saldatura manuale a filo,

a TIG,

e ad elettrodo a seconda delle competenze.

La risorsa ideale si presente con i seguenti requisiti:

è in grado di svolgere attività di saldatura manuale a filo, elettrodo o TIG,

ha maturato esperienza nella mansione.

Completano il profilo buone doti organizzative del carico di lavoro e capacità di lavorare in gruppo.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/saldatore

MAGAZZINIERE

La risorsa sarà inserita nel reparto logistica e si occuperà di movimentare la merce utilizzando il muletto, di controllare le bolle e i ddt e di supervisionare entrate e uscite di merce, relazionandosi con corrieri e spedizionieri.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza nella mansione

- possesso di patentino per la conduzione del muletto e padronanza nell'utilizzo di muletto e carrello elevatore

- buon uso del pc e dimestichezza con ddt e bolle

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere

ADDETTA/O PULIZIE AGRITURISMI

Le risorse dovranno occuparsi dell'attività di sanificazione dei locali presenti nei diversi contesti agrituristici. Si richiedono affidabilità, disponibilità e serietà.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettao_pulizie_agriturismi



MAGAZZINIERE AUTISTA PATENTE E

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, oltre ad occuparsi delle mansioni strettamente operative come carico/scarico e movimentazione merci dovrà anche spostare/parcheggiare i camion per le consegne nel parcheggio aziendale e più di rado guidarli presso altri magazzini del gruppo. Si richiede il possesso della patente E per la guida di mezzi con rimorchio e semirimorchio. Inoltre costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ambito di magazzino.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/patente_e

ADDETTO/A AVANZAMENTO PRODUZIONE

La risorsa dovrà occuparsi dell'avanzamento produzione, deve aver acquisito esperienza nel settore abbigliamento, nella gestione ordini cliente, lanci produzione, avanzamenti con fornitori e avanzamenti con clienti. Indispensabile la capacità di utilizzare il pc.

La risorsa deve aver maturato esperienza come addetto/a avanzamento produzione nel settore abbigliamento.

Luogo di lavoro: Castelfiorentino

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_avanzamento_produzione

GRATTATORE

La risorsa sarà inserita in manovia come addetto alla grattatura. Si richiede esperienza pregressa nella mansione.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/grattatore

