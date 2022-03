Presunto stupro a Siena, rinvio a giudizio per Portanova e altri due giovani

Rinvio a giudizio per Manolo Portanova, calciatore del Genoa, e altri due giovani. I tre, assieme a un minorenne, sono accusati di aver violentato una 21enne in un appartamento di Siena tra il 30 e il 31 maggio 2021. Portanova, figlio di un ex calciatore del Siena, ha vissuto nella città del Palio.

Il calciatore e gli altri due maggiorenni dovranno comparire di fronte al gup del tribunale di Siena il 7 giugno. Dopo dieci mesi di indagini, accertamenti e interrogatori sulla ragazza aggredita, il procuratore ha disposto il rinvio a giudizio. Per il minorenne è competente il tribunale dei minori.

Per il centrocampista del Genoa e gli altri due maggiorenni sono pure scattati i domiciliari nel corso del giugno del 2021.