Cena del 1961, gli ex studenti di Castelfranco chiamati a partecipare

Con 4 mesi di anticipo i castelfranchesi stanno già organizzando una cena dei nati nel 1961, dopo l'evento che ha contato (non casualmente forse) proprio 61 partecipanti il 18 novembre 2016 all'Oasi al lago di San Donato.

Dopo 5 anni è tempo di rivedersi e quindi è stato diramato l'appello "ai nati nel 1961 che hanno frequentato le scuole elementari e/o medie a Castelfranco di Sotto, con allargamento ai nati nel 1960 che per vari motivi sono stati in classe con i '61".

L'appuntamento è per venerdì 8 luglio 2022 e ancora non sono stati resi noti il luogo del ritrovo e le modalità di iscrizione. Cambieranno anche in base alla risposta dei 'neosessantenni' che parteciperanno.

Per ora la 'pre-adesione' arriva tramite i gruppi Facebook 'Sei di Castelfranco di Sotto se...' e 'Castelfranco Sì Castelfranco No', dove in due post è possibile dire la propria e partecipare alla pre-adesione.