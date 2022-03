Il centrodestra dice no ad una strada a David Sassoli, è polemica

Il centrodestra dice no ad una strada a David Sassoli a Piombino. La proposta, portata dal centrosinistra in consiglio comunale, non sarebbe stata accolta perché per regolamento comunale è impossibile intitolare vie o piazze a persone che non siano decedute almeno da dieci anni. Questa è la spiegazione data dall'amministrazione comunale che fa sapere che la maggioranza durante il Consiglio stesso "oltre a riconoscere il valore e lo spessore della figura di David Sassoli aveva proposto iniziative alternative per ricordarlo, mentre il centrosinistra continua a dimenticarsi che il regolamento comunale prevede l'intitolazione a persone decedute da almeno 10 anni".