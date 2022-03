Omicidio Tommaso Dini, l'arrestato non risponde e finisce in carcere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip Ilir Leba, l'impresario edile albanese di 48 anni arrestato dai carabinieri per l'omicidio in strada a Scandicci di Tommaso Dini, commerciante ed ex agente immobiliare di 50 anni accoltellato in piazza Piave nella notte tra sabato e domenica.

L'arresto è stato convalidato questa mattina e il gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Tra Leba e Dini ci sarebbe stata anche una precedente lite. Il movente è ancora in accertamento ma si tratterebbe di soldi. Il 48enne ha accoltellato l'uomo alle gambe e al torace durante l'ennesimo screzio.