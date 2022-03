Aprire un temporary shop a Montespertoli per ridurre i negozi sfitti: aperto l'avviso

Si chiamano Temporary Shop: un fenomeno in costante crescita, una formula di comunicazione e di vendita in grado di soddisfare qualsiasi esigenza aziendale per qualsiasi settore merceologico.

Oggi è stato pubblicato un avviso, sul sito del Comune di Montespertoli, per iniziare a censire un elenco di soggetti interessati ad aprire un temporary shop a Montespertoli e a mettere a disposizione i locali con una formula meno vincolante per tutti.

I negozi sfitti si trovano infatti spesso in uno stato di abbandono o trascuratezza tali da recare gravi danni al commercio e in generale all'immagine del paese ed è intenzione dell'Amministrazione avviare l'iniziativa volta al riuso di questi locali con questa nuova soluzione: "I negozi giocano un ruolo irrinunciabile per la vivacità e vivibilità del paese. Ogni negozio sfitto può diventare un'opportunità per questa nuova iniziativa che l'amministrazione intende promuovere. Penso al periodo natalizio o al periodo estivo al quale può esserci collegata la Mostra del Chianti quando i turisti si affacceranno di nuovo tra le nostre colline. Vogliamo dare la possibilità di poter ri-utilizzare il patrimonio edilizio esistente e attualmente in stato di abbandono" spiega l'assessore al Commercio, Paolo Vignozzi.

A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse il Comune provvederà ad attivare percorsi di confronto con i soggetti interessati e i proprietari degli immobili per agevolare l'apertura del nuovo negozio.

Le manifestazioni d'interesse, complete di tutta la documentazione richiesta dal presente bando, dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il giorno 30 aprile 2022. Sul sito del Comune, al seguente indirizzo, è possibile trovare le informazioni complete: https://bit.ly/Temporary-shop

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa