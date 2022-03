Visite gratuite alla Fondazione Montanelli Bassi

Si comunica che, in occasione delle "Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi illustri italiani", in programma per sabato 2 e domenica 3 aprile, si svolgeranno visite guidate gratuite alla Fondazione Montanelli Bassi (biblioteca, Stanze di Indro Montanelli e collezione Arturo Checchi)

Le visite avranno luogo ogni ora a partire dalle 14,00 fino alle 19,00 per entrambi i giorni (ultimo turno visita alle 18,00).

Prenotazione obbligatoria alla segreteria (info@fondazionemontanelli.it - tel. 057122627 / 3281289087) oppure sul portale delle Case della Memoria

Fonte: Ufficio stampa