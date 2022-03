Controlli della polizia nei parchi di Empoli, denunciato un irregolare

Continuano i controlli nelle zone calde per la microcriminalità a Empoli. Tra ieri sera e questa mattina sono stati svolti due servizi di controllo straordinario del territorio da parte della polizia di Empoli, assieme al Reparto Prevenzione Crimine Toscana e al cane antidroga Noa in dotazione alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

I controlli sono stati effettuati nell'area della stazione, al Parco della Rimembranza e al Parco Mariambini. Sono state controllate in totale 75 persone e 44 auto.

Al parco Mariambini è stato identificato un giovane nordafricano senza documenti e non in regola con il permesso di soggiorno. Una volta accompagnato in ufficio è stato poi denunciato in stato di libertà.