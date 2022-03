Arrestato a Firenze per furto su mandato della Russia, scarcerato per la guerra in Ucraina

Un 34enne della Georgia, residente in Ucraina, era stato arrestato lo scorso 23 marzo dalla polizia a Firenze. Su di lui un mandato di cattura internazionale del 2014 emesso dal tribunale di San Pietroburgo per furto di un Iphone. La polizia ha ricevuto l'allert appena l'uomo si è registrato in un hotel del capoluogo. Il Ministero della Giustizia, però, ha chiesto e ottenuto dalla corte di appello di Firenze la revoca della misura di custodia in carcere in relazione alla guerra iniziata con l'invasione dell'Ucraina. L'uomo è così tornato in libertà.

L'ordinanza del Ministero, si legge, "è motivata dalla possibilità che sia negata l'autorizzazione alla consegna" per l'estradizione "a causa del conflitto in atto tra la Russia e l'Ucraina", dove il 34enne risiede. Quindi, nella possibilità che non ci siano le condizioni per estradarlo, il 34enne è tornato in libertà.