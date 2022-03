Ascensore al Cencione, a un mese dallo stop potrebbero riaprire

Il giorno previsto per il sopralluogo di A.N.F.I.S.F.A., l’agenzia del Ministero dei trasporti che assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali, che lo scorso 9 marzo aveva bloccato gli ascensori della Valle del Cencione, ha una data. Martedì 5 aprile i tecnici saranno a San Miniato per fare i controlli necessari alla loro rimessa in funzione, in seguito alle operazioni di collaudo.

"Dopo la tragedia del Mottarone, il Ministero ha intensificato notevolmente i controlli su questo tipo di infrastrutture, come ad esempio i nostri ascensori, e, dopo l’ultimo controllo di routine, ci ha chiesto di integrare la documentazione con questa ulteriore certificazione – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli –. Abbiamo insistito perché questa verifica avvenisse il prima possibile, ben consapevoli dei disagi che il blocco degli ascensori causa alla mobilità del centro storico, e finalmente tra pochi giorni potremo avere la certificazione necessaria a farli tornare in funzione". Per ovviare ai disagi l'amministrazione comunale ha intanto preso alcuni provvedimenti.

"Abbiamo optato per la gratuità degli stalli blu al Cencione e da oggi è in vigore anche la possibilità, per chi possiede un abbonamento (mensile o annuale) al parcheggio di Fonti alle Fate, di poter sostare l'auto in tutte le aree a pagamento del centro storico, fino alla riattivazione degli ascensori - e conclude -. Sappiamo che questo mese di stop forzato ha causato molte difficoltà per i cittadini e i visitatori, ma adesso è davvero questione di giorni perché tutto torni alla normalità e in totale sicurezza".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa