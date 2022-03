Botteghe della Salute, successo dei servizi richiesti a Carmignano

Grande successo per le Botteghe della Salute, lo sportello itinerante al quale i cittadini possono rivolgersi per informarsi, orientarsi ed essere aiutati a sbrigare una serie di pratiche online spesso non semplici per tutti.

Nel primo trimestre di questo anno, infatti, i servizi richiesti sono stati tanti. A gennaio sono state 197 le prestazioni erogate, la maggior parte delle quali hanno riguardato l’attivazione di tessere sanitarie elettroniche. Nel mese di febbraio e marzo sono stati offerti rispettivamente 127 e 117 servizi. Le richieste maggiori sono state per l’attivazione della tessera sanitaria e dello SPID, e per le pratiche inerenti i servizi sociali.

Sì perché la Bottega della Salute è sia CUP che Ufficio relazioni con il Pubblico. Infatti, offre servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità quali l’attivazione dello SPID, l’attivazione delle tessere sanitarie elettroniche, la consultazione del Fascicolo Sanitario, la stampa e il ritiro dei referti medici, la prenotazione di visite ed esami medici, la consultazione della fascia di reddito, le informazioni sui servizi sociali, sulla certificazione anagrafica, e il servizi di pagamento di multe o altro riconducibile alla Pubblica Amministrazione.

All'interno della Bottega della Salute lavorano i giovani del Servizio Civile Regionale adeguatamente format.

I volontari del servizio civile, selezionati attraverso bandi promossi nell'ambito del progetto Gioìvanisì, rispondono anche telefonicamente e aiutano chi è in difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici, ad attivare e utilizzare da casa propria i tanti servizi sanitari digitali. Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, o dalle 8.30 alle 13.30 o in alternativa dalle 9.00 alle 14.00 in base all’organizzazione dei singoli sportelli.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa