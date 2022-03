Cade dal tetto della sua azienda, 75enne morto il giorno dopo

È morto purtroppo a causa delle gravi ferite riportate il 75enne precipitato ieri a Montemurlo dopo il cedimento del tetto della sua azienda. La vittima si chiama Luciano Nardini, pochi giorni fa aveva festeggiato il suo compleanno. Gestiva la Schmitz & Lombard. L'incidente era avvenuto ieri in via Aniene, nella ditta di ingrosso di tessuti. L'anziano gestiva l'impresa assieme al resto della sua famiglia. Dopo la caduta ieri è avvenuto il ricovero d'urgenza all'ospedale fiorentino di Careggi a Firenze. Quest'oggi il decesso. La procura di Prato ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e disposto l'autopsia.