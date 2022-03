Daniele Nicastro alla libreria Blume per presentare "Clementina Partigiana"

In collaborazione con Anpi Fucecchio, giovedì 21 aprile ore 19, in occasione dell'uscita del suo libro "Clementina Partigiana" ed. Giunti (età 9-10 anni), l'autore Daniele Nicastro sarà ospite della Libreria Blume di Fucecchio. L'incontro è aperto a ragazzi ed adulti da soli o insieme. Per partecipare è necessaria la prenotazione e (per chi ha più di 12 anni) il green pass rafforzato.

"1953. Alessandro vive a Torino, nel quartiere San Paolo. In famiglia è l'unico maschio perché gli altri se li è portati via la guerra, ma nessuno gli dice come. Inizia così un vortice crescente di indagini che lo porteranno a scoprire le vicende di famiglia..."

Al termine della presentazione, l'autore sarà disponibile per il firmacopie. E' possibile acquistare il libro il giorno dell'evento, o preordinarlo tramite il link di iscrizione. Ingresso gratuito. Possibilità di seguire online. Evento in collaborazione con con ANPI Fucecchio.

Iscrizioni: qui.

Fonte: Ufficio Stampa