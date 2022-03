Energia eolica in Mugello, tavola rotonda online sul parco eolico

Si terrà venerdì 1° aprile alle ore 19,00 - con diretta via fb e possibilità di collegarsi al link dalla pagina del Centro Studi Machiavelli - una tavola rotonda sul parco eolico del Mugello intitolata "Energia eolica in Mugello. Nuovi progetti e prospettive".

Parteciperanno Cecilia Cappelletti, consigliere metropolitano Lega città di Firenze, Ing. Marco Giusti, Direttore Ingegneria e ricerca di AGSM AIM progettista dell'impianto, Claudio Scarpelli, già Sindaco di Firenzuola.

Modera il dibattito, Andrea Bandelli Centro Studi Machiavelli. Con il costo dell'energia sempre più gravoso, bisogna guardare senza pregiudizi allo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili. In Toscana esistono già vari parchi eolici e altri progetti sono in itinere, come quello che riguarda il Mugello.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa