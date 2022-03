Addio alla ex consigliera Dc e insegnante Giovanna Scaiola Marini

Ci ha lasciato all’età di 91 anni la professoressa Giovanna Scaiola Marini, stimatissima insegnante nelle scuole pisane e impegnata politicamente nella DC. Già consigliera comunale per dieci anni dal 1975 al 1985, componente del CDA del Teatro Verdi di Pisa, responsabile del Movimento Femminile DC della Provincia di Pisa, candidata al Senato per la Toscana litoranea, si impegnò attivamente nel mondo del sociale e femminile ricoprendo ruoli di responsabilità nel CIF (Centro Italiano Femminile) e nell’ IRCCS Fondazione Stella Maris.

L’Associazione 'Scudo Crociato - Memoria Storica della Democrazia Cristiana', attraverso il Presidente Giovanni Garzella, partecipa al dolore della famiglia. Molti espondenti dell’esperienza Democristiana hanno manifestato il loro abbraccio tra i quali: Luigi Nannipieri, Antonio Schena, Riccardo Buscemi, Battistini Luca, Pino Calò, Giandomenico Nizzi, Patricia Ciampi, Luciano Della Croce, Aldo Santilli, Fabio Taglioli, Carlo Dolci, Rodolfo Pastore, Paolo Mazzei, Maria Pini, Piero Pizzi, Carmelo Castorina, Cirri Carlo Alberto, Francesca Scarpellini, Andrea Paganelli.

In particolare Piero Pizzi, già consigliere regionale e segretario regionale DC: "Con Giovanna Scaiola Marini scompare una protagonista stimatissima della vita istituzionale, politica e sociale della città e della provincia. Una grande persona sia nel ruolo di Consigliere comunale a Pisa, sia come dirigente della DC a livello provinciale. La ricordo anche protagonista preparatissima nel Consiglio di Amministrazione della Stella Maris, quando ne ero Presidente, in un periodo difficilissimo per la vita della Fondazione. La sua sensibilità e la sua cultura furono preziose per superare i problemi di quei tempi difficili".