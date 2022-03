Il weekend di Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Saranno Promozione e serie C femminile le due squadre senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino a scendere in campo nel weekend, entrambe impegnate domenica sera. Turno di riposo alla prima giornata, invece, per la Prima Divisione di coach Gianni Lazzeretti, il cui esordio nella seconda fase di Classificazione è in programma lunedì 11 aprile a Firenze sul parquet dell’Affrico.

Prima palla a due, alle ore 18, sarà quella della Promozione di coach Dario Chiarugi che, dopo l’amarezza per la sconfitta rimediata nello scontro diretto a Montevarchi, si prepara a ricevere la capolista Montesport per il primo dei due attesissimi derby (arbitri Nocchi di Vicopisano, De Trane di Pontedera), mentre il recupero di quello di andata, rinviato causa Covid, è in programma per giovedì 21 aprile. Una gara che, nonostante le speranze playoff siano ormai legate esclusivamente alla matematica, fa sempre storia a sè, sia per il campanile, sia per i tanti ex che si riaffacceranno al PalaBetti.

Alle ore 20.30, invece, sarà la volta della serie C femminile di coach Jacopo Giusti che, dopo la vittoria casalinga ai danni del Wolf Pistoia nella prima giornata, andrà in cerca del primo acuto esterno della seconda fase sul campo della Bellaria Pontedera, formazione che le gialloblu incontrano per la prima volta e che ha chiuso la prima fase con due vittorie all’attivo.