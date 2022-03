Impianto riciclo rifiuti a Empoli, Confesercenti approva la proposta Alia

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta il tema dei rifiuti. È fissata infatti per oggi, 31 marzo, la scadenza dell’avviso pubblico della regione Toscana per la manifestazione di interesse per il recupero e il riciclo dei rifiuti urbani. Secondo quanto si apprende dalla stampa sarebbe stata proposta da Alia la realizzazione di un nuovo sito a Empoli, nella zona industriale del Terrafino, dove già sorgono due centri per il recupero e il riciclo della carta e del vetro. L'impianto, a differenza di un termovalorizzatore, porterebbe a estrarre energia sotto forma di metanolo, etanolo e idrogeno dal processo di riciclo rifiuti.

“Un progetto che guarda al futuro, – dichiara Ilaria Scarselli, presidente Confesercenti Empolese-Valdelsa – potenziare un’area dove già esistono due grandi strutture per il riciclo vuol dire creare un vero e proprio distretto. La direzione è quella giusta. Se vogliamo affrontare in maniera efficace il tema rifiuti è necessario superare il paradigma del ‘non a casa nostra’. Cerchiamo invece di capire nel merito di cosa si tratta andando a fondo nell’analisi tecnica”.

Oltre all’aspetto ambientale, ultimamente si parla molto anche dei costi dello smaltimento. Le ultime bollette arrivate sono state delle vere e proprie mazzate per cittadini e imprese. Queste ultime, già fortemente provate anche dall’aumento dei costi dell’energia.

“La gestione dei rifiuti deve essere la priorità – aggiunge Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – non possiamo più nasconderci dietro ad un dito, il costo della spazzatura rischia di far chiudere le imprese. Se un nuovo impianto ci consentirà di abbassare i costi allora è quello che serve, soprattutto se non si parla di termovalorizzatori ma di impianti per il recupero e il riciclo”.

Quando si tratta di natura e spazi aperti è impossibile non chiamare in causa chi all’aperto svolge la sua attività da sempre, come nel caso degli ambulanti.

“Per noi l’ambiente è fondamentale – dichiara Luca Taddeini, presidente ANVA-Confesercenti Firenze – vorremmo avere piazze e strade sempre pulite e ordinate, purtroppo i rifiuti prodotti sono in continuo aumento, contemporaneamente i luoghi adibiti allo smaltimento stanno raggiungendo la capienza massima. Una presa di posizione netta ci sembra doverosa”.

La realizzazione di un eventuale impianto a Empoli sarà subordinata al parere della Regione e del Comune, un percorso non immediato ma sicuramente una prospettiva concreta. Tangibili dovrebbero essere anche le detrazioni in bolletta collegate alla maggiore capacità di riutilizzo dei materiali destinati allo scarto.

“II progetto è interessante e ci sentiamo di appoggiarlo – concludono i vertici dell’associazione – ma vorremmo che fosse un percorso condiviso e con benefici tangibili. Oltre agli auspicabili abbattimenti dei costi saremmo felici di partecipare all’evoluzione del progetto per arricchire il percorso del punto di vista delle piccole e medie imprese.”

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa