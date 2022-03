La pioggia aziona gli impianti del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Dopo la grande siccità torna la pioggia anche sul territorio del Medio Valdarno e dopo diverse ore di precipitazioni risalgono i livelli idrometrici sui corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrografico in gestione al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno.

Grazie alla nuova Sala di Telecontrollo approntata presso la nuova sede di Viale della Toscana, 21 a Firenze, i tecntici consortili sono in grado di avere uno sguardo d’insieme, in tempo reale, da remoto su tutti i principali sistemi artificiali di gestione delle acque di piena: paratoie, pompe idrovore, sgrigliatori, etc.

Le telecamere e i sensori idraulici installati ormai su tutti gli impianti e su sempre più organi mobili gestiti dal Consorzio evidenziano ad ora l’entrata in funzione di 4 pompe su 7 all’Impianto Idrovoro di Castelletti, localizzato a Signa ma a servizio di una vasta zona della Piana Fiorentina e Pratese e di 2 pompe su 3 tra i torrenti Senice e Quadrelli, a Quarrata, una delle sistemazioni più recenti in uno dei nodi idraulici più complessi dell’intero comprensorio.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno