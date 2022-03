Montelopio, per i 150 abitanti un progetto da 460mila euro a Peccioli

Sarà una piccola rivoluzione per Montelopio, una delle più piccole frazioni del Comune di Peccioli e che affonda la propria storia nel 1300, avendo ospitato anche delle famiglie di origini nobili. Un borgo nel quale manca, ancora oggi, uno spazio pubblico e per il quale i 150 abitanti della frazione, finalmente, vedranno preso la loro piazza. Un intervento importante, con contratto affidato con importo netto, inclusi oneri sicurezza, per 461.296 euro. Progetto che rientra nel piano di riqualificazione delle frazioni portato avanti dall'amministrazione comunale di Peccioli già da alcuni anni. Nel progetto, oltre alla piazza, c'è anche la realizzazione di un parcheggio che migliorerà notevolmente la vita dei residenti.

Uno spazio pubblico, dunque, laddove non c'è mai stato. L’intervento, a carico dell’amministrazione comunale, punta anche a un altro aspetto. Incrementare la funzionalità del centro urbano anche in chiave turistica. Montelopio, infatti, è meta di visitatori e di villeggianti che puntano a un’immersione totale nella natura e nella più profonda tradizione toscana.

Un viaggio speciale, lontani dal caos delle città e dagli affollamenti del litorale e dentro, invece, una vacanza a stretto contatto con gli usi e i costumi della gente del posto.

Ecco, quindi, che la nuova piazza con il parcheggio per le auto costruiti ex novo, potrà aumentare l’attrattività di Montelopio e offrire ulteriori servizi sia ai residenti che ai turisti che, obbligatoriamente, arrivano nella frazione con i propri mezzi.

Il progetto prevede l’esecuzione di interventi finalizzati alla costruzione di nuove pavimentazioni all’interno del centro storico della frazione, con rifacimento di vari sottoservizi e dei relativi allacciamenti. La superficie complessiva delle nuove pavimentazioni da realizzare è pari a complessivi mq 1920, delle quali mq 246 in pietra (marciapiedi via San Martino e il vicolo di Montelopio), mq 995 in asfalto molato del tipo “Natural Pavement” (molatura per riporto a vista degli inerti - via San Martino e strada interna di accesso al parcheggio), mq 450 in calcestruzzo architettonico (piazza e vicolo) e mq 229 in ghiaietto (parcheggio). Le zone interessate dai lavori, dunque, saranno via San Martino,Vicolo di Montelopio, area posta ad ovest del centro storico.

I lavori prevedono, inoltre, la realizzazione di una struttura di sostegno a valle con il metodo delle terre armate al fine di ridurre l’impatto ambientale ed ottenere un'area a parcheggio di mq 229 per 20 posti auto contornata da area a verde. La costruzione di muretto in calcestruzzo armato in opera per la realizzazione di contenimento della nuova piazza pubblica di mq 406 e viabilità interna di accesso al parcheggio e alla piazza pubblica di mq.485.

Fonte: Comune di Peccioli