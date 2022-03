Sedicenne lascia l'Albania in autostop e arriva nell'Aretino: accertamenti in corso

Ha lasciato l'Albania e a soli 16 anni è arrivato in Toscana da solo, attraverso mezzi di fortuna. È la vicenda di un giovanissimo che giunto a Monte San Savino, Arezzo, ha raccontato di essere fuggito da una situazione difficile. Solo e senza sapere una parola di italiano, il ragazzo appena arrivato si è presentato dai carabinieri dove con l'aiuto di un interprete, ha raccontato di aver lasciato Tirana e di essere arrivato lì tramite autostop, treno e autobus.

I militari lo hanno rifocillato dopo il lungo viaggio e ascoltato. In seguito hanno avvisato i servizi sociali del comune e la procura della Repubblica per i minori di Firenze, per aprire un fascicolo e cercare di capire cosa abbia spinto il giovane a lasciare l'Albania ed espatriare, fino ad arrivare in Toscana. Il 16enne al momento è stato affidato alla comunità 'don Bosco' di Arezzo.