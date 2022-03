Tavolini e Dehors, fine della pandemia ma non delle agevolazioni a Montelupo

Si avvicina la fine dello stato di emergenza nazionale ma le conseguenze della pandemia non scompariranno dall'oggi al domani. Partendo da questa consapevolezza, il Comune di Montelupo Fiorentino mette in campo una manovra dedicata alle attività commerciali.

Anche per il 2022 ristoranti, bar, gelaterie e attività della città della ceramica, potranno usufruire di agevolazioni sull'occupazione del suolo pubblico. La manovra, per la quale il Comune ha investito intorno ai 20mila euro, si colloca in continuità con il progetto Montelupo di Fuori, che durante gli anni della pandemia ha consentito alle attività di somministrazione e ristorazione di usare gli spazi esterni ai propri locali, per tavolini all'aperto e dehors senza il pagamento del suolo pubblico. Tra 2020 e 2021 le attività che hanno beneficiato delle agevolazioni, richieste e concesse in pochi giorni, sono state 19.

Con la fine dell'emergenza sanitaria sono di fatto sospesi questo tipo di ristori dal Governo, ma il Comune di Montelupo ha deciso di continuare con le agevolazioni, "per dare un segnale al nostro commercio che ha bisogno di entusiasmo e fiducia" ha dichiarato il sindaco Paolo Masetti, che questa mattina insieme al vicesindaco Simone Londi e all'assessore al commercio Simone Focardi, hanno presentato la manovra. E proprio il commercio di Montelupo nonostante il coronavirus, si sta rafforzando con nuove aperture: solo nel mese di marzo sono state tre le nuove attività inaugurate, e cinque dall'inizio del 2022.

"Durante la pandemia e la ripresa, gli spazi all'aperto hanno rappresentato una valvola di sfogo per le attività - continua il sindaco - adesso quei ristori non ci sono, ma il comune dopo aver fatto riferimento al suo bilancio, ha deciso comunque di offrire le agevolazioni. Montelupo di Fuori ha avuto un grande successo, siamo ottimisti sul fatto che la comunità apprezzerà molto".

Ecco come funzionerà la misura

Riduzione del 90% della tariffa del canone patrimoniale per le occupazioni temporanee dei pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico (Dehors), autorizzati nell’ambito di Montelupo di Fuori, per il periodo 1 aprile - 31 ottobre 2022;

"Abbiamo pensato di favorire anche chi ha sempre avuto il Dehors, e anche chi vuole installarne di nuovi con un'esenzione totale per i prossimi due anni - spiega il vicesindaco Londi, illustrando le agevolazioni - è una proposta a nostro avviso, che troverà il favore dei commercianti".

Riduzione del 10% della tariffa del canone patrimoniale per le occupazioni temporanee e permanenti realizzate da esercizi per somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico (Dehors) fino al 31 dicembre 2022, sulla superficie già autorizzata;

Esenzione del pagamento per 2 anni per le attività che realizzano Dehors permanenti in centro e nelle aree contigue, per esercizi che: intraprendono ex-novo un' occupazione suolo pubblico, trasferiscono l'attività nel centro storico, subentrano nell'attività del precedente titolare.

Per attuare la manovra e agevolare le procedure per presentare le domande, la scadenza è stata prorogata al 30 settembre.

"In questi due anni Montelupo di Fuori ci è piaciuta tanto - afferma l'assessore al commercio Focardi - nata con la pandemia, da un aspetto negativo ha cambiato in positivo l’approccio sia dei Montelupini sia degli avventori dal fuori. Non ci sembrava il caso di sospendere bruscamente questa possibilità". Questa manovra non sarà l'unica nell'ottica di aiuto ai commercianti, "stiamo già pensando agli anni successivi - afferma Focardi - intanto speriamo di portare tanta gente a Montelupo. Aspettiamo tutti a cena o a prendere un gelato".

Margherita Cecchin