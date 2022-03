Per svariate ore è stato chiuso un tratto di strada alla rotatoria di via Agnoletti, nei pressi del campo di Canonica a Certaldo. Questa mattina un'auto è finita fuori strada a causa del liquido scivoloso trovato in strada. Sul posto la polizia municipale con il comando di Certaldo. La viabilità è stata fermata per la bonifica dell'area. A causa delle forti piogge il tratto era stato chiuso per evitare peggiori conseguenze. Non ci sono stati feriti.