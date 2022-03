Il 2021 fa respirare il turismo nell'Empolese Valdelsa. Montaione la più 'accogliente'

Sono stati resi noti i dati aggregati per quanto riguarda il turismo nella Città metropolitana di Firenze nel 2021: c'è un forte miglioramento rispetto al dato della pandemia. Andando a spulciare sui comuni dell'Empolese Valdelsa si scopre anche come ogni comune abbia differenti caratteristiche e diverse attrattività.

Nel 2021 nell'ambito turistico Empolese Valdelsa Montalbano i turisti stranieri che hanno trascorso più tempo nei nostri comuni arrivano dalla Germania (130mila presenze, ossia notti trascorse nelle strutture ricettive), dai Paesi Bassi (65mila), dal Belgio (24mila) e dalla Francia (23mila). Le presenze italiane sono in maggioranza relativa dalla Toscana (46mila), a seguire Lombardia (37mila), Campania, Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna a seguire con numeri a 5 cifre. Il turismo interno ha continuato ad avere una forte spinta, ma gli arrivi dall'estero hanno ancora la parte del leone.

Andiamo a vedere comune per comune cos'è successo nell'Empolese Valdelsa.

A Capraia e Limite sono giunte 4.218 persone, per la maggior parte italiane, trascorrendo 21.711 notti. Nel 2020 (i dati riguardano da gennaio a settembre) gli arrivi erano circa 1.600, con 12mila presenze. Il dato vede più che un raddoppio.

A Castelfiorentino sono stati 5.543 i turisti giunti in zona, con oltre 24mila notti trascorse. Anche in questo caso il flusso interno è maggioritario. L'anno precedente erano 3.800 circa i turisti ospiti e 17.600 le presenze complessive.

Andiamo a Cerreto Guidi. I flussi turistici sono anche in questo caso sostanziosi, con 5.199 presenze e 22.481 notti trascorse. I turisti erano in prevalenza italiani, ma gli stranieri sono quelli che hanno trascorso più tempo tra i colli cerretesi. Nel 2020 sono stati raggiunti solo 1.300 turisti con 10mila presenze.

Ancora più massicci i flussi a Certaldo. Ben 17.785 turisti, la maggior parte stranieri, con 60.827 notti trascorse in hotel e strutture del borgo del Boccaccio. Nel 2020 i turisti erano un terzo del dato attuale, le notti trascorse la metà.

Per Empoli il turismo interno è favorito. Sono 8.852 i turisti (5.300 circa nel 2020) con 27.570 presenze (4.000 circa in più rispetto al 2020).

Fucecchio sta investendo molto sul turismo e fuori dall'Italia giungono in tanti: nel 2021 siamo a 2.075 presenze, con 10.542 notti trascorse in zona. Una tendenza mantenuta rispetto al 2020: erano 400 visitatori in meno con 2mila presenze in meno circa.

La Valdelsa, come visto a Certaldo, è tra le mete più ambite. Così a Gambassi Terme, con 12.357 avventori e 48.430 notti trascorse. La fine del primo anno di covid e delle restrizioni annesse ha fatto respirare molte strutture, che nel 2020 avevano raggiunto solo i 7mila arrivi e i 29mila pernottamenti.

Il campione tra gli 11 comuni rimane il territorio meno popoloso: Montaione nel 2021 ha accolto 35.373 turisti (la metà nel 2020), per 188mila notti trascorse nella perla della Valdelsa. La stragrande maggioranza dei casi proveniva dall'estero.

Nella terra della ceramica Montelupo Fiorentino viene premiata dal turismo del Bel Paese con 4.582 visitatori e 19.532 pernottamenti. Il dato è in rialzo sui 2.600 turisti nel 2020 e i 13mila pernottamenti.

A Montespertoli un terzo di arrivi in più riguarda gli stranieri: 16.830 turisti hanno trascorso la bellezza di 69mila notti nel cuore del Chianti. Nel 2020 i turisti erano tre volte meno, di pari passo i pernottamenti.

Chiudiamo con Vinci. I 19mila arrivi hanno ridato fiato al settore, laddove nel 2020 erano 7.700 circa. Raddoppiate in un anno anche le notti trascorse: da 24mila a oltre 47mila.