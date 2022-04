“A risorgere sul lungo mare”, la biblioteca presenta il libro di poesie inedite di Antonio Morelli

Martedì 5 aprile, alle 18, il Cenacolo degli Agostiniani, ospiterà il ricordo di una persona amata soprattutto in biblioteca dove ha lavorato per tutta la vita: Antonio Morelli. La biblioteca comunale Renato Fucini presenta la silloge delle sue poesie inedite: "A risorgere sul lungo mare", edizione Industria e Letteratura, 2021. Il libro è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Empoli, la raccolta è stata curata da Massimiliano Bardotti e Gianluca Garrapa, amici e colleghi poeti di Antonio, che hanno selezionato dai quaderni del poeta le varie liriche che compongono l'opera. Durante la serata sarà presente anche la bibliotecaria e attrice Anna Dimaggio che leggerà alcune poesie di Antonio.



IL POETA - Antonio Morelli è nato a Empoli nel 1956, dove ha vissuto tutta la sua vita. Ha lavorato sempre alla Biblioteca Comunale "Renato Fucini", diventandone un punto di riferimento. Viveva in una solitudine solo apparente. Le sue giornate e le sue notti erano in verità pienissime. Da casa sua passavano poeti di ogni tempo e età. Chi si presentava a casa sua senza aver portato delle poesie da condividere veniva severamente redarguito. Siamo poeti, diceva.

Ha pubblicato vari libri, fra cui Diario in versi del brutto tempo, Frammentario del mattino e Asfodeli e avvertimenti. Tutte edite da Editore dell'Acero.

È stata una voce unica, assolutamente originale nel panorama poetico italiano.

