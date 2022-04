"L'albero dell'amicizia", al Parco di Poggio Valicaia il Rotary pianta tre olivi

"Gli alberi sono simboli forti e duraturi dei legami di amicizia, nel momento storico che stiamo vivendo piantare olivi in un parco pubblico significa impegnarsi a favore dei valori della pace e dell’ambiente. Il Rotary è promotore da sempre a livello mondiale dei cambiamenti positivi, questa iniziativa nel nostro territorio è il contributo che diamo per sensibilizzare a questi temi soprattutto le nuove generazioni, impegnandoci a piantare da ora in poi un albero per ogni nuovo socio e per persone meritevoli del territorio che si distinguano nel rappresentare i nostri valori. L’importanza di donare le nuove piante a Poggio Valicaia è quella di contribuire a rendere il parco delle nostre colline sempre più attrattivo per giovani e ragazzi, affinché scelgano di passare il proprio tempo libero in un ambiente di pace e di armonia con la natura". Con queste parole il Presidente del Rotary Club di Scandicci Luca Lastrucci presenta l’iniziativa "L’albero dell’amicizia", grazie alla quale la sezione cittadina del Club ha donato al Parco di Poggio Valicaia tre piante di olivi di specie "frantoio". Gli alberi sono già stati messi a dimora dalla cooperativa I Gigli del Campo che partecipa alla gestione del parco pubblico del Comune di Scandicci sulle colline; le nuove piante sono adesso nel terreno dell’oliveta alta, nella zona del grande prato frequentato da giovani, da famiglie e da visitatori dell’area verde.

Nella mattina di sabato 2 aprile 2022, in occasione della consegna formale dei nuovi alberi da parte del Rotary Club di Scandicci all’Amministrazione Comunale, anche l’installazione dei cartelli in materiale ecologico con l’indicazione dell’iniziativa.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa