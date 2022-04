Aperte le iscrizioni per nido d'infanzia e spazio gioco a Montelupo

Sono in partenza le iscrizioni per il nido d'infanzia e lo spazio gioco a Montelupo Fiorentino, per l'anno educativo 2022-2023. Per fare domanda, dal 4 aprile 2022 ed entro le ore 12 del 6 maggio, è necessario essere residenti nel comune di Montelupo Fiorentino (i bambini residenti in altri comuni saranno ammessi ai servizi educativi solo in caso di posti disponibili).

Per l’iscrizione al nido d’infanzia è necessario essere nati entro il 28 febbraio 2022, mentre per lo spazio gioco entro il 31 agosto 2021.

Le iscrizioni si svolgeranno esclusivamente online sul sito del comune, accedendo nella sezione "Scuola e servizi educativi" che si trova in home page.

Con le domande pervenute entro il 6 maggio 2022 sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri che tengono conto delle condizioni familiari e lavorative dei genitori del bambino e dei giorni di frequenza richiesti per lo spazio gioco.

Le domande presentate dopo la data di scadenza e per i bambini nati dopo il 28 febbraio 2022 per il nido e dopo il 31 agosto 2021 per lo spazio gioco, daranno luogo ad una successiva graduatoria, redatta in ordine di arrivo, che sarà utilizzata ad esaurimento della prima.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Ufficio Servizi Educativi:

Telefono 0571917526-527

Email scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Le famiglie interessate avranno modo di vistare il nido pubblico, il centro gioco e i nidi privati.

Nido Madamadorè e centro gioco Marcondiro: open day sabato 9 aprile dalle 9.00 alle 12.00, oppure su appuntamento telefonando ai numeri 0571/542981 e 327/0127392

Nido privato Fate e Folletti: open day 9 aprile dalle 9.00 alle 12.00 solo su appuntamento al numero 0571/914072.

Nido privato L'angolo azzurro: open day 9 aprile dalle 9.00 alle 12.00 e dopo le ore 18,00 su appuntamento telefonando al numero tel. 0571/913243

Nido privato L'Allegra Brigata: open day 9 aprile 2022 ore 9,30-12,00 e 14 maggio 2022 ore 9,30-12,00 per prenotare telefonare al 0571/51302 o scrivere a scuola.stbg@gmail.com

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa