Biblioteca, un’altra settimana di iniziative: letture, racconti, ferri e filo e ‘Memoria’

Una nuova settimana di iniziative della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli in Sezione Ragazzi. Dalle letture che saranno ‘sportive’ questa volta, ai lavori fatti a mano delle sferruzzanti, al sabato pomeriggio dedicato al ‘fare’, al ricordo indelebile del bibliotecario poeta, Antonio Morelli e la sua silloge di poesie, fino ad arrivare alla ‘Biblioteca della Memoria’.



Nel mese di aprile la tematica scelta delle iniziative della Sezione Ragazzi, è l’obiettivo 15 di #Agenda2030, dedicato alla Vita sulla Terra, per proteggere e favorire l’ecosistema del nostro prezioso Pianeta.

La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” resta allestita con la bibliografia di testi dedicati alla Pace come anche la selezione di libri e albi illustrati sul tema dalla Sezione Ragazzi.

Entrambe le vetrine sono corredate di una bibliografia cartacea disponibile ai banchi e in ‘Sezione’ dove vi aspetta la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e inoltre potrete trovare tante letture a tema primaverile da non farsi sfuggire.



Ecco il programma delle iniziative per la settimana dal 4 al 10 aprile:



Lunedì 04 aprile, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento del lunedì, dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.



Martedì 5 aprile, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Letture sportive!

In occasione della Giornata mondiale dello Sport (06 aprile) la bibliotecaria Antonella ha preparato per voi un pomeriggio di letture dedicate a tutte le attività sportive! Pattinaggio, ballo, calcio e… chi più ne ha più ne metta! Un bel pomeriggio insieme nella Torre del Racconto all’insegna delle storie dedicate allo Sport!

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it . La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.



Martedì 5 aprile, alle 18,

Cenacolo degli Agostiniani Per Antonio!

La biblioteca presenta la silloge di poesie inedite di Antonio Morelli, il bibliotecario poeta. Durante l’incontro verrà presentato al pubblico "A risorgere sul lungo mare" (ediz. Industria e Letteratura, 2021) la raccolta di poesie inedite di Antonio Morelli. Il libro è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e a cura della Biblioteca Renato Fucini, luogo caro ad Antonio dove ha lavorato per tutta la sua vita. Letture a cura di Massimiliano Bardotti e Anna Dimaggio.



Giovedì 7 aprile, alle 18, Casa della Memoria,

per il ciclo ‘La Biblioteca della Memoria’, presentazione del libro "La scelta giusta. Nove storie partigiane" di Pietro Abate, in collaborazione con Circolo Ricreativo "Bella Ciao" di Scandicci, ANPI e Fondazione Gino Terreni. Durante la serata saranno esposti alcuni disegni del maestro Gino Terreni tra cui "Formazione partigiana al Poggiale", inserito nella copertina del libro. Per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757840 o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it.



Sabato 9 aprile, alle 17,

“L’ORA del FARE: Chi semina libri, raccoglie idee!”

Tante letture ecologiche e un interessante laboratorio “con le mani nella terra” dedicato agli obiettivi di Agenda 2030 insieme alla bibliotecaria Alessandra. La sorpresa finale non mancherà: pianteremo un seme e lo vedremo evolversi e trasformare in una pianta durante questi mesi!

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it . Età consigliata 4-10 anni





IMPORTANTE - In base alle norme vigenti per accedere agli incontri e agli eventi è necessario presentare il Green Pass rafforzato (dai 12 anni) corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2. È obbligatorio l'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età.

Vi ricordiamo che, a partire da venerdì 1 aprile, come disposto dal Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, l'accesso alla Biblioteca e alle postazioni di studio e PC sarà libero senza l’obbligo di presentazione del Green Pass (base o rafforzato). Obbligatorio l'uso della mascherina (almeno) chirurgica fino al 30 aprile, a partire dai 6 anni di età, ad accezione delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Si raccomanda sempre l'igienizzazione delle mani all'ingresso. Vietato l'accesso a persone con sintomi influenzali.

