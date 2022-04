Ecco i primi quattro nuovi bus per Pisa

Sono stati presentati questa mattina presso il Terminal Sesta Porta i primi 4 nuovi bus urbani per Pisa, acquistati da Autolinee Toscane, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma in tutta la Regione.

Presenti, assieme al Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, e al Direttore del Dipartimento Nord, Massimiliano Pellegrini, il sindaco di Pisa Michele Conti, la sindaca di Buti e delegata al trasporto pubblico per la Provincia di Pisa Arianna Buti, Riccardo Buscemi Vicepresidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia del Comune di Pisa, Marco Gesi Pro Rettore dell’Università di Pisa, Andrea Bottone Andrea e Alessandro Fiorindi amministratore unico e direttore di Pisamo e Giovanni Del Corso della Presidenza Confesercenti Toscana Nord-Pisa.

I bus, modello Conecto Mercedes-Benz prodotti da EvoBus Italia, entreranno in servizio nelle strade di Pisa da domani, sabato 02 aprile, e saranno inizialmente utilizzati sulla Linea 10 Pisa - Marina - Calambrone - Livorno e sulla linea 190 Pisa - Cascina – Pontedera, dando così concreto avvio al ringiovanimento della flotta, migliorando da subito la qualità generale del servizio.

“Questi sono i nuovi primi bus in arrivo a Pisa – commenta il Presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli –, e altri sono già arrivati e stanno arrivando anche nelle altre città toscane. Sono il segnale tangibile del cambiamento che, passo dopo passo, realizzeremo nel trasporto pubblico su gomma della Toscana costruendo una vera azienda unitaria regionale. Proprio per questa ragione abbiamo voluto anticipare, in questi primi mesi della nostra gestione, una quota rilevante degli investimenti che erano previsti per il futuro al fine di rinnovare una flotta di bus che oramai sta sentendo troppo il peso dei propri anni. A tal fine abbiamo investito circa 40 milioni di euro per avere sulle strade della Toscana, entro l’inizio del 2023, 200 nuovi mezzi”.

L’arrivo di questi nuovi bus è solo il primo passo di Autolinee Toscane verso il miglioramento del servizio. Anche questi nuovi 4 bus fanno parte, infatti, degli oltre 200 bus che verranno acquistati direttamente da parte di Autolinee Toscane, con un investimento proprio di circa 40 milioni di euro, e messi via via in servizio tra il 2022 e l’inizio del 2023. A questi si aggiungeranno altri nuovi mezzi che AT acquisterà per conto di Regione e enti locali tramite i contributi derivanti dai fondi del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile e del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

" Questi primi nuovi 4 bus urbani – commenta il sindaco di Pisa Michele Conti - sono un segnale importante perché mostrano che si sta andando nella direzione di rinnovamento della flotta introducendo mezzi nuovi, più sicuri, più confortevoli e soprattutto meno inquinanti. Particolare da sottolineare è poi l'attenzione riservata alle persone disabili. Siamo quindi di fronte a una ripartenza del servizio di TPL a Pisa e in Toscana al fine di consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di utilizzare il sistema della mobilità pubblica".

Nella Provincia di Pisa al momento si prevedono 19 nuovi bus, sia urbani che extraurbani, così da avviare il rinnovamento del parco mezzi che sarà via via completato durante i prossimi anni di gestione del Tpl da parte di Autolinee Toscane. Del resto, i bus ereditati dai precedenti gestori sono particolarmente anziani. A dicembre 2021 su 248 bus ereditati, 133 risultavano con più di15 anni di età e 33 con una età compresa fra i 9 e i 15 anni.

I nuovi mezzi, presentati stamani, vestono la nuova livrea di colore bianco e il logo “Autolinee Toscane” in blu sul retro, fronte e fiancata. Si tratta del modello - per estetica, allestimento e colore – che viene applicato ai nuovi bus urbani che, via via, sono messi in servizio in tutto il territorio regionale.

I nuovi bus sono lunghi 12 metri e possono ospitare un massimo di 108 passeggeri, di cui 26 a sedere, e con un allestimento a bordo che prevede i sedili passeggeri in materiale plastico, antivandalo.

Particolare attenzione è stata riservata nell’allestimento dei nuovi mezzi anche al trasporto di persone non deambulanti, dato che tutti hanno un pianale facilmente accessibile al trasporto per i disabili, con spazio per la carrozzella.

Bus più puliti fuori …

Tutti i nuovi bus sono motorizzati Euro 6, la categoria più bassa in termini di emissioni. Infatti, la tecnologia diesel BlueTec® Mercedes-Benz, al tempo stesso, assicura non soltanto una potenza elevata a fronte di bassi consumi, ma anche minori emissioni di sostanze nocive e particolato. I severi requisiti della nuova normativa antinquinamento sono rispettati grazie alla combinazione tra iniezione common rail, ricircolo dei gas di scarico secondo necessità, catalizzatore ossidante a valle, filtro antiparticolato e tecnologia SCR con iniezione di AdBlue per il trattamento delle emissioni. Il risultato, rispetto ai motori Euro V, è un’emissione di ossidi di azoto e particolato ridotta di un ulteriore 80 e 66%.

… e più puliti anche dentro

Particolare attenzione è riservata anche alla salubrità interna al mezzo attraverso un sistema di ricambio d’aria permanente. Infatti, alla base dell’impianto di condizionamento degli autobus Mercedes-Benz ci sono condizionatori a tetto con una quantità di aria pulita particolarmente elevata ed efficaci sistemi filtranti. In presenza di temperature moderate, la percentuale arriva addirittura fino all’80%. L’aria viene ricambiata completamente ogni 2-4 minuti. In confronto, il volume d’aria spostato all’ora corrisponde a quello di 35 case monofamiliari. In questo modo all’interno degli autobus il passeggero dispone di una quantità di aria pulita nettamente superiore rispetto a quanto avviene per esempio negli aerei. Tecnica di filtraggio altamente efficiente. In questi nuovi bus di AT il sistema è concepito in modo tale da generare, per effetto dello sfiato sopra il vano piedi, un delicato flusso d’aria verticale che impedisce efficacemente i vortici d’aria. I filtri altamente efficienti della cosiddetta categoria G3 estraggono dall’aria particelle potenzialmente virali e granuli di polvere dell’ordine di grandezza di minimo 0,5 micrometri, creando così un’atmosfera sana di benessere a bordo.

Ovviamente i nuovi bus sono stati allestiti seguendo le direttive in vigore in materia anti-Covid, avendo informazioni a bordo, indicazioni su salita e discesa, e dispenser con gel igienizzante.

Fonte: Autolinee Toscane