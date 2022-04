Elezioni Rsu, ecco i candidati Cgil dei settori pubblico e scuola nel Cuoio

La prossima settimana, il 5,6 e 7 aprile 2022, in tutti i luoghi di lavoro pubblici si terranno le elezioni per le Rsu del settore pubblico e della conoscenza in tutta Italia. Lavoratrici e lavoratori interessati saranno chiamati al voto in questi tre giorni, per rinnovare le rappresentanze sindacali unitarie.

Nella zona del Valdarno Inferiore si voterà per i dipendenti delle scuole e dei Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato e Santa Croce sull'Arno.

Questa mattina, presso la sede Cgil di Santa Croce, sono stati presentati i candidati sul territorio (Qui per l'Empolese Valdelsa). Presenti la segretaria provinciale Fp-Cgil Pisa Enti locali Silvia Orsini, la segretaria Cgil confederale zona Valdarno Inferiore Tania Benvenuti e Raffaella Ioannone, membro della segreteria della Flc-Cgil di Pisa.

Di seguito la lista dei candidati Fp-Cgil Rsu Pubblico Impiego dei quattro comuni della zona del cuoio:

Montopoli in Val d'Arno, 3 candidati su 4 eleggibili: Sandro Bartoloni, Alessandro Dalmazio, Claudia Toti.

Castelfranco di Sotto, 5 candidati su 5 eleggibili: Massimiliano Mandracchia, Maurizio Innocenti, Giuliano Bianchini, Patrizia Mannari, Raffaele Bocciardi.

Santa Croce sull'Arno, 5 candidati su 5 eleggibili: Massimo Barsotti, Alessio Finucci, Marco Marconcini, Marco Padovani, Carmine Tagliaferri.

San Miniato, 6 candidati su 7 eleggibili: Massimo Gabbrielli, Alessia Gemignani, Laura Guiducci, Iuri Dini, Simone Sardelli, Massimo Nicotra.

Ecco invece la lista dei candidati Flc-Cgil, per il rinnovo delle Rsu nelle scuole del Valdarno Inferiore:

Montopoli in Val d'Arno: Istituto Comprensivo Galilei, Lara Cavallini.

Castelfranco di Sotto: Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Gabriele Mazzantini e Michela Vivaldi.

Santa Croce sull'Arno: Istituto Comprensivo, Mirella Capobianco e Marcella Crocetti.

San Miniato: Istituto Comprensivo Sacchetti, Serena Panicucci e Simona Sassonia, Comprensivo di Ponte a Egola Raffaella Giai Pron. Al Liceo Marconi Massimiliano Lotti, Alessio Terreni e Chiara Gozzini, infine all'Istituto Tecnico Cattaneo Anna Pecorella.

I candidati Rsu Fp e Flc Cgil nel Valdarno Inferiore

Orsini, segretaria Enti locali Fp-Cgil Pisa, ha fatto un appello al voto: "Invito i lavoratori del pubblico impiego, in particolare degli Enti locali, ad andare a votare. È importante raggiungere il quorum (50% + 1 degli elettori in ogni singolo ente) altrimenti le elezioni andranno ripetute - spiega - ed è altrettanto importante perché è fondamentale avere la rappresentanza dei lavoratori. Possono votare tutti i dipendenti e lavoratori pubblici - sul posto e in orario di lavoro, nei giorni delle elezioni - sbarrando la lista Fp-Cgil e una preferenza".

Dopo i tre giorni, lo scrutinio nazionale sarà il giorno successivo alla chiusura delle elezioni, l'8 aprile.

Rimarcata l'importanza di partecipare alle elezioni anche da Ioannone, per Flc-Cgil: "Per quanto riguarda il nostro comparto, queste elezioni sono molto importanti. Arrivano dopo quattro anni, periodo in cui la scuola, l'università e la ricerca sono stare rivoluzionate dal Covid-19, e messe a durissima prova dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. In molte realtà le Rsu sono decadute, dovevano essere rinnovate lo scorso anno ma la pandemia le ha fatte slittare" spiega ancora Ioannone. Oggi dunque le elezioni "rappresentano un'importante occasione per rinnovare la rappresentanza democratica nei luoghi di lavoro, soprattutto in un comparto dove nell'ultimo tempo le occasioni di confronto e di scambio sono state limitate dalla distanza, e dietro ad uno schermo. Recuperare la partecipazione attiva è fondamentale". Il membro della Federazione lavoratori della conoscenza Cgil sottolinea infine che nella provincia di Pisa, "siamo riusciti a presentare le liste in tutte e 52 le scuole, all'Università di Pisa e negli enti di ricerca" coinvolgendo "sia precari che personale di ruolo" e tutte le categorie, dai docenti al personale Ata, divisi tra amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, per "una rappresentanza completa".