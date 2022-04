Rubate nella notte tre bici di valore a Empoli

Un furto in piena notte, tre bici di valore portate via. Il fatto è avvenuto a Empoli, in zona piazza San Rocco, tra giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile. A denunciarlo è il proprietario delle bici, che si è accorto della rapina solo al risveglio.

I ladri, probabilmente a bordo di un furgone, hanno scassinato il garage dove erano le bici e le hanno portate via. Di otto garage presenti, quello con le bici è stato l'unico colpito. Si pensa che i ladri possano aver geolocalizzato i mezzi tramite l'app Strava (utilizzata da ciclisti amatori e professionisti), ma questo è al vaglio dei carabinieri.

Le tre bici rubate hanno un valore, da usate, di circa 3.500 euro. Il proprietario era a letto con la famiglia quando è avvenuto il furto e non si è accorto di niente. Solo nella mattinata di oggi si è reso conto del colpo e ha denunciato il tutto ai carabinieri di Empoli. Le indagini sono in corso.