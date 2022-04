Giornata mondiale Autismo, il consiglio regionale si illumina di blu

In occasione della Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo, il palazzo del Consiglio regionale della Toscana si illuminerà di blu, il colore scelto per sensibilizzare su effetti e problematiche legate a questo disturbo.

Lo rende noto il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo: “Vogliamo aderire all’iniziativa internazionale di Autism Speaks, l’organizzazione mondiale di promozione della ricerca sull'autismo, e ribadire che questa Istituzione è al fianco di cittadine e cittadini affette da questo disturbo e alle loro famiglie”.

Si calcola che ogni 78 nati uno è affetto da sindrome dello spettro autistico. Questo significa che nella fascia di età 0-20 anni in Toscana ci sono 7mila 500 giovani e giovanissimi autistici. A questi si sommano tutti gli over 30 anni. “Sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione sul rischio isolamento anche delle famiglie, deve essere una priorità e aderire alla campagna mondiale è un piccolo ma significativo gesto di quanto il Consiglio regionale sia impegnato in politiche di inclusione e rispetto delle condizioni di vita di ognuno”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale