Hub metropolitano a Empoli e controllo merci in Fi-Pi-Li: progetti Pums finanziati

Grazie a un finanziamento del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, la Città Metropolitana di Firenze ha messo in gara sette progetti di fattibilità tecnico economica per interventi prioritari previsti dal Pums-Piano urbano della mobilità sostenibile della Metrocittà, per un totale di 1.596.961,00 euro.

"Avanti con la tabella di marcia - sottolinea Francesco Casini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Mobilità e Sindaco di Bagno a Ripoli - Il progetto strategico 'Rinascimento Metropolitano' ha nel Pums della Metrocittà un pilastro che si sta consolidando giorno per giorno. Le nuove infrastrutture, i mezzi abilitati, le strumentazioni per mettere a punto una mobilità sempre più sostenibile, insieme agli hub intermodali per lo scambio dei veicoli da utilizzare, definiscono una nuova stagione per il nostro vivere come comunità civica allargata e consapevole".

Di seguito i sette progetti messi a bando:

- Hub metropolitano-Centro di mobilità nel Comune di Empoli, 400.000,00 euro.

- Sistema infotelematico per il controllo e la gestione del traffico merci sulla strada di grande comunicazione FiPiLi, nel tratto di competenza della Città Metropolitana di Firenze, 80.400,00

- Sistema a rete con dispositivi a campo, la cui realizzazione è prevista nell'ambito del progetto per Its multimodale e smart road (nella Metrocittà Firenze): 72.000,00

- Viabilità di interesse metropolitano nel Comune di Bagno a Ripoli 104.000,00

- Viabilità di interesse metropolitano nel Comune di Rignano 176.150,00

- Intervento viario su arteria di interesse metropolitano. Corridoio infrastrutturale Mezzana Perfetti Ricasoli: 550.000,00

- Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali su strade di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Firenze: 214.411,00

I progetti di Empoli e della Fi-Pi-Li nel dettaglio

Realizzazione nodo intermodale metropolitano in prossimità della stazione ferroviaria nel Comune di Empoli.

Il PUMS metropolitano ha confermato il ruolo di HUB trasportistico del Comune di Empoli a livello interprovinciale, metropolitano e comprensoriale, che si è concretizzato con la previsione della realizzazione di un Centro intermodale presso la stazione ferroviaria. Ciò è dovuto al fatto che il modello di esercizio ferroviario previsto dal PUMS metropolitano mette la stazione di Empoli al centro di un complesso sistema di relazioni, individuandolo come nodo di scambio tra la direttrice Pisa/Livorno Firenze e la direttrice Firenze Siena.

In aggiunta, con il raddoppio della tratta ferroviaria Poggibonsi-Empoli e la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie "Guidoni" presso l'Aeroporto G.Galilei, e “Circondaria”, presso la nuova stazione AV “Belfiore”, Empoli si candida a costituire il naturale punto di accesso ai servizi metropolitani di collegamento con l'aeroporto e le stazioni ferroviarie dell’ Alta velocità a vantaggio di tutto il circondario Empolese. Infine, in una logica di intermodalità di corto raggio per l'accesso a Firenze, considerato il potenziamento di servizi previsto, Empoli rappresenta una vera e propria porta di accesso al capoluogo regionale che potrebbe avere importanti ricadute anche dal punto di vista dell’indotto turistico.

Sistema infotelematico per il controllo e la gestione del traffico merci sulla S.G.C. FI-PI-LI.

L’intervento è finalizzato alla realizzazione del sistema infotelematico per il controllo e la gestione del traffico merci sulla S.G.C. FI-PI-LI, che rappresenta la principale arteria di collegamento fra il porto di Livorno e l’interporto toscano A.Vespucci da un lato e il nodo autostradale di Firenze dall’altro.

Nell’ambito della rete TEN-T, ed in particolare del corridoio Scan-Med, il nodo di Firenze ed il collegamento Firenze-Livorno

registrano significativi volumi di traffico di mezzi pesanti. Attraverso la realizzazione del sistema infotelematico si intende quindi realizzare un monitoraggio preciso degli spostamenti nell’area metropolitana, così da creare i presupposti per migliorare l’efficienza nel trasporto merci (in particolare dei trasporti eccezionali), per ridurre le interferenze con il trasporto automobilistico, il trasporto pubblico e la logistica dell’ultimo miglio, nonché per migliorare la sicurezza stradale.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze