Il campionato della Savino Del Bene si chiude col derby

L'ultima partita di regular season corrisponde anche al derby. Non poteva finire che con un evento così di spessore la stagione regolare della Savino Del Bene Volley, che dopo il trionfo nella Challenge Cup 2022 e la bellissima vittoria in trasferta contro la Igor Gorgonzola Novara nell'ultimo turno di Serie A1 (0-3), adesso affronta la squadra di coach Massimo Bellano per tentare di chiudere in bellezza il campionato.

Nella gara di andata che si sarebbe dovuta giocare il 26 dicembre, poi spostata causa covid-19 a mercoledì 16 febbraio, la Savino Del Bene ottenne la prima, storica, vittoria nel nuovissimo PalaWanny, dove le ragazze di coach Massimo Barbolini si imposero 1-3 dopo essere andate avanti nel primo set (17-25), essere state recuperate nel secondo (25-20), ed aver vinto infine la gara dopo un quarto set terminato ai vantaggi (27-29).

Una partita che si preannuncia frizzante e nella quale la Savino Del Bene cercherà di regalare l'ultima gioia stagionale della regular season ai propri tifosi, da parte sua, invece, Il Bisonte tenterà di trovare punti importanti per ottenere un miglior abbinamento nei playoff.

EX E PRECEDENTI

Ex Scandicci tra le fila del Bisonte Firenze è il coach Massimo Bellano, alla guida della Savino Del Bene Volley nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016 (fino al 23/02/2016).

Ex Il Bisonte attualmente in forza alla Savino Del Bene sono la centrale Sara Alberti, che dal 2017 fino alla scorsa stagione è stata una giocatrice di Firenze, l’opposto Louisa Lippmann passata nel 2018-2019 nel capoluogo toscano, e la schiacciatrice Indre Sokokaite, arrivata a Scandicci a gennaio 2022 dopo il ritorno a Il Bisonte nel 2021 (precedentemente la giocatrice aveva giocato per Firenze nelle stagioni 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019).

23 precedenti ad ora tra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze, con Scandicci che ha vinto in 16 occasioni e perso in 7. L’ultima gara risale al 16 febbraio 2022 quando la Savino Del Bene si impose 1-3 nel recupero della 13° giornata di campionato.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MASSIMO BARBOLINI:

“Sarà un'ultima partita di regular season importante, non solo perché è un derby ma anche perché dobbiamo assolutamente continuare a migliorare nel gioco, visto che sarà l'ultima partita prima dell'inizio dei playoff, e nei playoff sappiamo che è quasi un dentro o fuori ogni partita, per cui dobbiamo continuare a fare bene. Stiamo lavorando duramente, e dopo l'ultima partita di Novara abbiamo avuto ed abbiamo due settimane per prepararci in vista della post season. A cavallo di queste settimane arriva questa partita in cui cercheremo di migliorare quello che stiamo facendo, cercando di finire nel migliore dei modi questa regular season, visto che già ci siamo guadagnati un buon quarto posto, che è già un miglioramento rispetto alla scorsa stagione ed al numero di partite vinte. Cercheremo quindi di finire in bellezza."

LE AVVERSARIE

Il Bisonte Firenze si trova attualmente in settima posizione in classifica, avendo raccolto 38 punti in 25 partite ( 13 vinte e 12 perse).

Il Bisonte è sceso in campo il 27 marzo nella 12° giornata di ritorno di Serie A1, nella quale Firenze ha superato 3-1 il Volley Bergamo 1991 ottenendo la seconda vittoria consecutiva al PalaWanny dopo la vittoria per 3-0 sulla Bartoccini-Fortinfissi Perugia nel recupero della seconda giornata di ritorno di campionato.

Le ragazze di coach Bellano si giocheranno nell'ultima giornata la sesta posizione in classifica con Chieri, e la settima con Cuneo, con le due squadre che sono entrambe distanti due lunghezze da Il Bisonte (Chieri 40 punti in classifica, Cuneo 36).

IN TV

La partita fra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.

Fonte: Savino Del Bene Volley