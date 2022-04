L’Università di Siena ottiene la Certificazione Human Resources (HR) Excellence in Research

L’Università di Siena ha ottenuto la certificazione Human Resources (HR) Excellence in Research. La valutazione effettuata da un team di valutatori della Commissione Europea ha portato all’inserimento dell’Ateneo tra le "HR Recognized Institutions" italiane nel sito EURAXESS.

Il logo identifica l’ateneo senese come ambiente di lavoro eccellente per ricercatrici e ricercatori e si presenta come uno strumento cruciale per attrarre talenti, europei e non, e promuovere il ruolo chiave delle ricercatrici e dei ricercatori per lo sviluppo sociale, culturale ed economico in Europa.

La Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R) individua una serie di iniziative per l’attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento. Questi principi, sanciti dall’Unione Europea, regolano diritti e doveri degli enti di ricerca, università e dei ricercatori in ogni fase della propria carriera. Scopo principale della strategia è migliorare le condizioni di lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici che lavorano a Siena e rendere l’ambiente di ricerca attrattivo per i migliori talenti.

«Il riconoscimento ottenuto, dovuto allo sforzo di tante componenti dell’Ateneo, - spiega il professor Luca Verzichelli, delegato del Rettore all’internazionalizzazione - ci impegna per far sì che le 15 iniziative previste dal piano biennale di programmazione strategica contribuiscano a implementare concretamente i principi della carta e del codice con lo scopo di sviluppare azioni mirate di supporto al lavoro di ricercatrici e ricercatori».

L’ottenimento della certificazione di eccellenza era previsto dall’ultimo documento di programmazione strategica 2022-24 dell'Ateneo che inquadra l’internazionalizzazione come uno degli obiettivi primari per l’Ateneo, per rendere l’Università di Siena protagonista dei progetti di ricerca internazionali.

Fonte: Università di Siena