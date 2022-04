Non si ferma al controllo, scatta l'inseguimento: senza patente e assicurazione, con sé droga e soldi

Non si ferma al controllo di polizia, ne nasce un inseguimento, poi una fuga a piedi e il tentativo da parte dell'uomo di sferrare un pugno ad un agente. È accaduto ieri, intorno alle 20.30, a Pisa. L'uomo, a bordo di una Alfa Romeo, stava guidando ad alta velocità, da qui la decisione di controllarlo. L'uomo, però ha accelerato facendo scattare l'inseguimento che si è concluso in una strada sterrata parallela di via delle Lenze, zona CEP, dove si è tentato una ultima fuga a piedi. Gli agenti lo hanno però raggiunto e l'uomo ha cercato di colpire con un pugno uno di loro.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici e identificato. Si tratta di un cittadino tunisino, 35enne, regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per spaccio e detenzione di stupefacenti. Con sé aveva 2 involucri di cellophane e 225 euro in contanti, nell'auto 4 grammi di hashish.

Il tunisino è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il Magistrato di turno disponeva il rito per direttissima nella mattina odierna. A carico del tunisino venivano inoltre elevate delle sanzioni amministrative ai sensi del Codice della strada in quanto sprovvisto di patente e con auto senza assicurazione.

Dopo aver trascorso la notte nella cella di sicurezza della Questura, l’ arrestato è stato accompagnato in Tribunale dove il Giudice ha convalidato l’ arresto, e in conseguenza della richiesta dei termini a difesa ha fissato l’udienza al 9 maggio prossimo, ordinando l’ applicazione al tunisino della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pisa, ordinandone la liberazione.

Riportato in Questura, gli è stato notificato il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, nel frattempo predisposto dall’ Ufficio Immigrazione in conseguenza di tale arresto. L'uomo ha 30 giorni di tempo per far valere le sue ragioni che, se respinte, consentiranno alla Questura di espellerlo definitivamente dal territorio nazionale.