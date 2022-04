Quarta dose a settembre, la prospettiva di Giani sulla campagna vaccinale

Richiamo quarta dose a settembre: a preferire questa soluzione è il presidente della Regione Eugenio Giani, a margine di un'iniziativa di Firenze. Parliamo ovviamente dei vaccini anti-Covid, alla fine dello stato d'emergenza dopo 8,8 milioni di dosi effettuate nei mesi della campagna di vaccinazione, per tutto il 2021 e 2022.

"Io mi sto preparando per la campagna di richiamo, per la quarta dose, prima per i fragili: poi a settembre, secondo me, ne avremo bisogno tutti", spiega Giani, il quale ha voluto ringraziare "medici, infermieri, operatori sanitari e volontari che hanno contribuito a creare la macchina organizzativa".